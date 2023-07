Emma Marrone protagonista, in musica, di questa magica estate 2023

Bella, brava, naturale, vera, in gamba … Emma Marrone, protagonista di questa magica estate in musica con due canzoni straordinarie: ‘Mezzo Mondo’ (anticipo del suo nuovo album in arrivo) e ‘Taxi sulla luna’ (in tandem con Tony Effe), qualche settimana fa (ricordate?), ospite dell’ultima puntata di ‘Muschio Selvaggio’, il podcast condotto da Fedez, raccontandosi a modo suo, beh aveva detto tante cose interessanti e sempre attuali, sulla sua carriera. Ecco alcuni passi di quanto ha dichiarato: “Non sono mai entrata nelle playlist importanti. Ma il trend passa, la qualità resta. Non ho 6 platini però quando apro un tour i biglietti li vendo come il pane. Un talent lo consiglio, dipende da come ci si approccia: non tutti hanno una struttura. C’è chi fa il talent per fare mestiere e invece chi vuole andare alle feste. Poi c’è una selezione naturale che travolge chi non ha personalità artistica.

È difficile per un giovane emergere oggi, perché non escono più 5 singoli, ma 35. Per cui far crescere una carriera è complicato per i ragazzi. A Maria De Filippi devo tantissimo se non quasi tutto. Mi ha aiutato molto e l’ho ascoltata anche tanto. Sono rimasta incollata al suo pensiero. Una delle prime persone a cui ho mandato il Mezzo Mondo è lei.

La musica cambia, ma la personalità resta. Ho lavorato in questi tre anni con me stessa per migliorarmi. Ho ascoltato qualsiasi cosa e ho rubacchiato qui e lì, ho capito che c’erano delle cose molto vicine alla mia personalità artistica ed ecco che arriverà il prossimo disco”.

Così parlò Emma, mentre le sue canzoni furoreggiano e lei gira l’Italia per i vari festival.

Ah … qualche la serata fa, per l’evento di beneficenza di Anlaids Lazio presso le Terme di Diocleziano a Roma, appuntamento pensato per raccogliere fondi da devolvere alla campagna di sensibilizzazione sull’Aids, Emma Marrone ha indossato un vestito bianco con nodo centrale e drappeggio che subito dona alla figura un’allure raffinata e classica, in piena sintonia con la tendenza total white dell’estate. E ovviamente, Emma in bianco ha spaccato alla grandissima.

Stefano Mauri