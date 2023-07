Vasco Rossi: “Tenete gli occhi aperti e leggete molti libri”

“Grazie a tutti

È stato Splendido…

Quest’anno l’autostrada mi ha fortunatamente fatto uscire a Rimini, stadio Romeo Neri, dove abbiamo portato un po’ gioia per l’Emilia Romagna, la mia Terra così sorridente e ferita, è stato un orgoglio per me, l’Emilia Romagna rinascerà.

Poi i 4 concerti a Bologna, dove ho giocato in casa, 4 sere allo Stadio dall’Ara, non scontato profeta.

E ancora Roma, per due notti di fuoco allo stadio Olimpico, una grande storia d’amore che dura da oltre 30 anni.

E ancora Palermo, allo stadio Barbera, riaperto alla musica dopo moltissimi anni, e concesso a me per primo, per due serate splendide, un’esplosione di energia, con tanto affetto e calore, ricambiato abbondantemente.

Infine, Salerno, che nel lontano 1978 mi vide militare per qualche giorno e dove vive la famiglia di mio figlio Davide, e per cui mi sento un po’ salernitano anche io.

Tenete gli occhi aperti

E le orecchie aperte

Non ascoltate i telegiornali

Non leggete la cronaca

Leggete dei libri

Dei romanzi

In cui capiamo meglio come è fatto il mondo

Vi ringrazio sempre

Sono contento di avere finito qua

A Salerno..

E quindi…

Respiri piano per non far rumore”…

Così parlò e postò Vasco Rossi, cantante, cantautore, Rocker e Poeta del Rock italiano. È quindi finito il suo tour nel 2023. Appuntamento nel 2024 con tappa a San Siro?

Stefano Mauri