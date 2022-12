Emma Marrone fa bene pure al cinema italiano

In tour per promuovere il lungometraggio che la vede attrice protagonista, Emma Marrone, ogni volta che apre le porte del cinema di turno, per presentare l’anteprima del film “Il Ritorno”, e chiacchierare con i suoi fans, beh fa il pieno,

Emma, nata a Firenze nel 1984, è una cantante e attrice italiana, ma soprattutto è una Donna vera e sincere. Dopo alcune esperienze in ambito musicale, meritatamente l’artista italiana è diventata famosa come cantante solista, con la meritatissima vittoria della nona edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Il film “Il Ritorno” è una pellicola tutta italiana del regista Stefano Chiantini, in uscita nelle sale italiane il 15 dicembre. E narra le vicende della protagonista Teresa (Emma Marrone) che, uscita da un lungo periodo di reclusione, ritorna dalla sua famiglia, composta dal marito Pietro e dal figlio Antonio. Proprio per difendere quest’ultimo in una situazione di pericolo, Teresa ha compiuto un gesto che le è costato il decennio in carcere.

“Quando fai un lavoro così bello e intenso – ha dichiarato Emma durante le serate tutte davanti a un numerosissimo pubblico – è importante incontrare la gente per presentare le idee e i progetti. Un modo per far tornare le persone al cinema, e spero che guardando questo film molti si sentano meno soli o dimenticati”.

Sì Emma fa bene al cinema e alla vita di tutti noi con la sua arte.

Stefano Mauri