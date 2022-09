Chiara Ferragni splende a Parigi: è la regina della moda

Settembre sta finendo, ma è e rimane un mese fitto di appuntamenti per chi lavora nel mondo della moda. In merito ne sa qualcosa Chiara Ferragni da Cremona, influencer sul pezzo e incisiva, volata, dopo aver acceso la moda milanese, nella capitale francese per la Paris Fashion Week, dove ha un calendario un fitto calendario di sfilate ed eventi. Per l’occasione, in Francia, la Ferragni ha sfoggiato una serie di look glamour, ispirati alle ultime tendenze del momento: completi in pelle, abiti con le piume, maxi spacchi e tutine dipinte sul corpo.

Così, dopo aver fatto un’apparizione alla sfilata Dior, con un completo in pelle e body a rete, Chiara Ferragni è stata invitata allo show Primavera/Estate 2023 di Balmain (party chiuso nientepopodimenoche da Cher in persona!). E udite, udite … per l’occasione l’imprenditrice digitale ha indossato una tuta aderente, effetto seconda pelle, sui toni del grigio: l’abito le sembrava dipinto sul corpo sexy, sensuale, meravigliosamente scolpito! Particolare non indifferente: Chiara Ferragni ha completato il look raccogliendo i capelli in due lunghe trecce e puntando su un make up underground: con labbra in primo piano.

Già la Paris Fashion Week è la cornice giusta per osare e provare le tendenze più irriverenti e audaci. E la Ferragni ne sa qualcosa in merito…



Ah …all’appuntamento di Schiaparelli, la Regina della Moda ha osato con le trasparenze: copricapezzoli d’oro, orecchini scultura e maxi cappello in pieno stile Royals: ecco tutti i dettagli del look total black con gli accessori gold. E la sua pagina Instagram offre sempre video e immagini sensualsognanti. Su Tik Tok ha specificato infine di non aver votato per il Movimento 5 Stelle.

