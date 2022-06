Lele Adani, opinionista del pallone, promuove Di Maria alla Juve

Nel corso della trasmissione in onda su Rai Due, Calcio Totale, l’opinionista Daniele Adani ha raccontato il suo Angel Di Maria. Ecco le sue parole: “E’ semplicemente l’ala più forte del decennio. Lo ribadisco e non c’è bisogno di tante spiegazioni di ricordare cosa ha fatto. Dal Central viene in Europa, dal Benfica e poi gioca nelle migliori squadre europee. Al Real vince la Decima e ora gioca al PSG. Trenta titoli in carriera, quarto posto come presenze con la Seleccion, è straordinario. Gioca a destra e sinistra, coi piedi sulla linea o dentro il campo, è veloce, tecnico, estroso. Gioca un calcio libero ma sempre focalizzato alla cosa giusta. Sa assistere, segnare tirando da fuori: guardate il gol che fa contro la Francia in Russia. Tira di collo o d’interno a girare… Quando punta e va sull’uno contro uno è immarcabile per ogni tipo di difesa ma sa associarsi coi difensori valutando i movimenti dei compagni e sa ingannare gli avversari. Ha giocato con Messi che lo riconosce tra i migliori compagni di sempre: è superiore come intelligenza calcistica, come status. Se penso a Vlahovic, Di Maria e Chiesa, penso a qualcosa di inarrestabile per velocità, tecnica, sarebbe un grande acquisto”.

Adani quindi, non proprio un estimatore del calcio praticato dalle squadre allenate da mister Max Allegri, beh nella fattispecie promuove il botto di mercato messo a segno dalla Juve. Colpaccio che segue il ritorno di Pogba dal Manchester United. E lo United, insieme al Chelsea per la cronaca, sarebbe sulle tracce del difensore juventino De Ligt, elemento prezioso per la Vecchia Signora, ma cedibile dinanzi a una proposta, economicamente indecente. Sul mercato ci sono anche Arthur, Rabiot, Zakaria, McKennie, Pellegrini, Rugani e Alex Sandro.

Per chiudere Paolo Montero torna alla Juventus: il granitico centrale che ha fatto la storia della Vecchia Signora in campo torna in bianconero con un’altra veste, inevitabilmente. L’uruguaiano sarà il tecnico della Primavera nella stagione 2022/23.

Stefano Mauri