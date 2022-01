La Juve ci prova subito per Vlahovic, bomber della Fiorentina che si vede (forse) bianconero

(continua dopo la pubblicità)

E’ tempo di calciomercato e sottotraccia, i dirigenti juventini, spettatori interessati alla finestra, sono pronti a lanciare varie opzioni.

Intanto, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a La Nazione del caso Vlahovic e del futuro dell’attaccante viola: “Qualche squadra inglese si è fatta viva e noi siamo a disposizione ma l’agente e il giocatore non parlano. Io avevo chiesto chiarezza, avevo chiesto al suo procuratore di essere chiaro, ma ancora niente. Non ci sono stati contatti”. Il quotidiano ha inoltre confermato che l’Arsenal ha bussato pronto a mettere 70 milioni sul piatto, ma anche che al momento, l’attaccante viola, evidentemente ha idee diverse visto che non ha preso in considerazione questa strada.

Quali disegni hanno in testa l’attaccante e il suo entourage? Per La Gazzetta dello Sport la Juventus vorrebbe presentare alla Fiorentina un’offertona per il richiestissimo Dusan Vlahovic da 35 milioni più il cartellino di Kulusevski.

Si vocifera –ha scritto scrive la rosea – che negli ultimi giorni ci sarebbe stato un incontro tra Federico Cherubini, uomo mercato della Vecchia Signora, e , agente del serbo, nel corso del quale il procuratore avrebbe confermato la disponibilità da parte del giocatore di trasferirsi anche subito alla corte di Allegri

Se questa operazione, l’unica per cui la Juventus sarebbe disposta a spendere nel mese di gennaio, dovesse andare in porto, allora i bianconeri potrebbero anche lasciar partire Alvaro Morata, che nel frattempo non ha abbandonato il sogno di tornare nella Liga dalla porta principale, ovvero quella del Barcellona.

Con le valigie quasi pronte, a Torino, sponde bianconere del fiume Po ci sono poi da mesi Ramsey e Arthur.

