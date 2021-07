Mario Donelli: “L’abbraccio tra Mancini e Vialli? Emoziona ancora adesso, dentro c’è tutto”

L’abbraccio fraterno dei due grandi amici Roberto Mancini e Gianluca Vialli dopo la meritata vittoria dell’Italia a Euro 2020? Mister Mario Donelli da Soncino, allenatore, istruttore di Football, Bella Persona , calciofilo, commentatore che sa di calcio e sa comunicare, ecco, l’ha visto, lo vede e lo vedrà così…

“Chi non ha giocato a Calcio, potrebbe non capire questo post: Emozioni Che Non Finiscono.

È passato un po’ di tempo ormai, ora gioiremo e ci emozioneremo per un oro o per qualche impresa di qualche atleta olimpico straordinario a Tokyo 2020, ma questo abbraccio e questo pianto ce l’ho ancora nel cuore. E’ stata per me l’immagine più bella dell’Europeo: le lacrime di Gianluca e Roberto hanno spazzato via completamente gli sciagurati comportamenti del popolo che ha inventato il Calcio. Le lacrime di questi due amici fraterni mi hanno emozionato molto, specialmente le lacrime di Roberto mi hanno fatto pensare molto, un pianto con dentro un mix incredibile di emozioni, di tensioni e di grandi aspettative. Provo ad immaginare e a raccontare cosa ho visto nelle sue lacrime

in quell’istante… non dovrei, perché sono lacrime molto intime, molto “loro”, ma mi hanno toccato tanto e provo a descriverle: Come dire… “Stringimi forte Fratello, grazie per essermi stato vicino, sei stato fondamentale per me e per la squadra, soprattutto per me, ora toccherà a me starti vicino, insieme vinceremo la tua partita più importante,

e ce la faremo, vinceremo ancora, insieme…come un tempo, come ora, sempre insieme.

E poi…

Nel pianto di Roberto ho visto anche una tensione che dura da tanto tempo, da quando ha preso in mano la “sua” squadra, una tensione lunga tre anni, un cammino di tre anni fantastici, di ottimo calcio e di risultati: queste qualità e questi risultati lui li ha trasformati in aspettative, lui vedeva e capiva che l’epilogo giusto era la conquista dell’Europeo, e non poteva essere diversamente.

Queste tensioni e questa pressione si sono appesantite notevolmente soprattutto nei minuti finali della finalissima con l’Inghilterra, e lui è riuscito a essere forte, lucido, a sorreggere queste forti pressioni in un momento decisivo.

Non sto dicendo queste cose perché poi abbiamo vinto, ai rigori poi si sa che… sto solo cercando di capire cosa c’era

in quell’abbraccio e in quelle lacrime bellissime e spontanee.

Ci vorrebbero molte più parole per descrivere le sostanze benefiche che possiamo produrre quando ci sono queste forti emozioni.

Le lacrime incontenibili di Roberto non sono altro che lo svuotamento graduale e totale di un accumulo di adrenalina colma di attese, di paure, di aspettative… ma è anche la simultanea e spontanea esplosione di sostanze piene di gioia all’ennesima potenza, ed emozioni incontrollabili. Il “loro” pianto è partito soprattutto dai loro cuori, cuori che durante quell’abbraccio e quel pianto hanno vibrato vorticosamente, alimentando ancora di più questo amore fraterno e eterno!

Il Calcio sa regalare queste fortissime emozioni” .

Così postò via Facebook Mario Donelli…

Stefano Mauri