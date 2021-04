Pier Francesco Grasselli: “Leonardo Cuoco? Un libro per ripartire nel modo giusto”

Tra le lodi e le critiche alla recentissima serie televisiva su Leonardo, trasmessa da Rai Uno, ecco è uscito in questi giorni online e in libreria, per i tipi delle Edizioni Om, “Leonardo cuoco”, romanzo filosofico ed “iniziatico” di Pier Francesco Grasselli, illustrato in maniera scanzonata e divertente dal piacentino Riccardo Passoli, con protagonista un giovane Leonardo da Vinci intento ad aprire un’osteria vegetariana prima a Firenze e poi a Milano, sotto l’egida di Ludovico il Moro.

Insieme a un’inedita e spassosa versione di Leonardo, per l’occasione vegetariano e animalista, nonché “iniziato ai misteri”, compaiono vari personaggi illustri come Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Lorenzo il Magnifico, Savonarola, Ludovico il Moro, Paracelso, Cornelio Agrippa e Raimondo Lullo (in virtù di un incantesimo). E … in una serie di conversazioni di Leonardo con questi interlocutori sono affrontati argomenti come il vegetarianismo, il crudismo, la medicina psicosomatica, la fisiognomica, la magia, l’alchimia e… il segreto dell’eterna giovinezza!Con l’autore Pier Grasselli siamo tornati a scambiare due battute …

Hai visto la fiction Rai dedicata al genio di Leonardo Da Vinci?

No, in casa non ho la televisione.

Come mai ti è venuto in mente di scrivere una storia sospesa tra … storia, realtà, leggenda, formazione e didattica?

Ho raggruppato tutte le mie passioni ed è nata una storia diciamo d’iniziazione. Leonardo, insieme ai vari personaggi che incontra nel suo locale parla infatti di tutto: alimentazione compresa. Tema questo più che mai attuale poiché mangiamo male e … beh, tornare a nutrirci in modo sano, corretto, equilibrato, senza intossicarci l’organismo con varie alchimie chimiche, indubbiamente alzerebbe le nostre difese immunitarie e soprattutto ci arricchirebbe di energia positiva e costruttiva.

Insomma leggere “Leonardo Cuoco” potrebbe agevolare questa ripartenza con convivenza col maledetto virus …

Sì, perché no? Certamente troviamo spunti e suggerimenti per la nostra crescita, accrescendo, tra le altre cose, conoscenza e consapevolezza sui principi universali.

E come sta andando invece La Musa (edizioni Pendagron), la tua penultima fatica letteraria?

Bene, in particolare funziona la vendita On Line. In questo caso la storia è un momentino più torbida rispetto alla mia ultimissima uscita: narro e scrivo infatti l’attrazione erotica tra uno scrittore quarantenne e una giovanissima musa.

Sbaglio o hai un altro volume pronto a uscire?

A fine maggio arrivano “Le nuove avventure di Don Giovanni”…

Stefano Mauri