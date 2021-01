Maurizio Borghetti: le nuove restrizioni? Opprimono, ma servono per finire questa guerra

Maurizio Borghetti, medico radiologo presso l’ospedale di Crema è tornato, via social, a parlare di virus, vaccino e nuove restrizioni. Ah … non manca un accenno alla Grande Inter.

Ecco… la Vecchia Signora ha trovato la Zona Rossa. A San Siro. Tornando alla nostra, di zona, a Crema, presso l’Ospedale Maggiore, dopo un paio di giorni di iniziale ripresa di polmoniti la situazione è tornata alla media bassa delle ultime settimane e questo penso possa far piacere saperlo, pur restando in allerta. Purtroppo il dato di malattia significativa, determinato oggettivamente con buona precisione dalle Tac, non è mai stato preso in considerazione nei diversi parametri di valutazione dell’epidemia mentre, sempre a mio modesto avviso, avrebbe potuto dare (e potrebbe tuttora) offrire un buon aiuto. Le vaccinazioni intanto procedono. È stato fatto un po’ di cancan sulla notizia della riduzione di fornitura da parte di Pfizer, ma pare sia un breve accidente di percorso, viste le necessarie urgenti opere di potenziamento degli impianti in ordine a un incremento sostanzioso delle dosi da produrre. Al momento sembra tutto confinato a una settimana o poco più di ritardo e, considerata la sensibile maggiore disponibilità successiva, non dovrebbe essere un dramma. Per quanto riguarda le varianti (ultima quella ‘brasiliana’) portano con sé il pericolo (tra i vari) di superare le difese immunitarie acquisite da prima infezione, ma ancora non è dimostrato quelle da vaccino. In ogni caso la “tecnica” di vaccino a mRna singolo (Pfizer e Moderna per intendersi) consente di ‘aggiornare’ il vaccino stesso in tempi rapidi. Importante è non farle girare e quindi consentire di replicarsi. Per arrivare il più presto possibile alla fine della ‘guerra’ è bene pertanto non farsi prendere troppo la mano dal contestare le diverse misure che, obiettivamente, opprimono, ma servono a non ritardare il traguardo. L’altra arma è contribuire attivamente ciascuno alla causa con la propria attenzione, sapendo che ci sono le condizioni per poter tornare alla vita normale e a ricostruire ciò che è stato rotto.

Dai Burdèl che ghe la fèm

