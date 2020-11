Maurizio Borghetti, medico radiologo: a Crema l’incidenza delle polmoniti da SARS-Co-V2 sta scendendo

Tutti parlano di tamponi positivi, ricoveri, decessi e terapie intensive, ma nessuno parla delle effettive polmoniti da SARS-Co-V2, così, per quanto riguarda Crema, beh ha deciso di scrivere, in merito, il medico radiologo Maurizio Borghetti, dottore in servizio presso l’ospedale di Crema. Ecco il suo post…

Visto che tutti parlano di tamponi positivi, ricoverati, Terapie Intensive e decessi, ma nessuno delle polmoniti da SARS-Co-V2 viste con Tac… se può interessare, da queste parti a Crema, questa settimana è scesa ulteriormente la loro media giornaliera riguardante i residenti in Provincia di Cremona. Riassumendo, da domenica 1 novembre a sabato 7 è stata 14.7, dall’ 8 al 14 … 11.4 e dal 15 ad oggi 9,6.

Pur sapendo che ci sono altre zone più colpite rispetto alla nostra, il dato cremasco delle Tac non si discosta dall’andamento nazionale ove si riscontra una tendenza alla discesa del rapporto positivi/tamponi eseguiti, una discesa ancora più significativa dei nuovi ricoveri ospedalieri e una tendenza alla riduzione delle nuove T.I. (oggi ‘solo’ 10 in più di ieri in tutta Italia).

Sappiamo che il numero dei decessi è il più tardivo da modificarsi, così come è accaduto ad aprile. Tenendo presente che il dato comunicato è ‘solo’ in rapporto con la positività al tampone, non essendone forniti altri (es se il paziente era in T.I., se stava facendo ventilazione non invasiva in reparto, se era semplicemente ricoverato, se era in casa, se aveva tac da polmonite) si deve prendere così com’è, augurandoci che al più presto decresca.

Mai distrarsi né ridurre attenzione con le semplici note precauzioni e ne veniamo fuori. In parole semplici (ma senza sbagliare)…. Dai Burdèl che ghe la fèm anche stavolta…

