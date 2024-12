La “Vita lenta” di Emma Marrone, “Femme Fatale” della musica italiana, elogiata da Elodie

(continua dopo la pubblicità)

Durante l’ultima puntata di This is Me andata in onda il 4 dicembre, la conduttrice Silvia Toffanin ha accolto tra i tanti ospiti la bellissima Elodie, una delle cantanti italiane più amate e di successo del panorama nazionale.

L’artista, in gara al Festival di Sanremo 2025, si è raccontata con grande sincerità, parlando, hanno scritto quelli di Leggo, non solo della sua carriera in continua ascesa, ma anche di alcune persone che sono state fondamentali nel suo percorso. Tra queste, ha citato Emma Marrone, che ai tempi della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi ricopriva il ruolo di direttrice artistica della sua squadra insieme a Elisa.

Ecco cosa ha detto Elodie: “Io guardavo Amici da bambina e giocavo a farmi dare i voti da mia mamma. Poi sono entrata e la mia vita è cambiata. Sono passati quasi 10 anni e mi sento molto diversa da quella ragazza, ho meno paura del giudizio e sono felice. Ad Amici non ero felice perché la mia vita era stata molto complessa. Quindi ringrazio Maria ed Emma che mi sono state vicine, hanno capito quanto ero ‘rotta. Ero uno scricciolo e oggi mi guardo con tanta tenerezza perché sono riuscita a volermi bene e fare quello che amo senza pensare a quello che desiderano gli altri per me”. Via social intanto, nei giorni scorsi, Emma Marrone, in fase “Vita lenta” (canzone stupenda) ha postato immagini di lei: stile acqua e sapone mente si rilassa, dopo aver ribaltato casa per le pulizie.

Stefano Mauri