La Juventus? Non vince, non convince e pure in Champions, sa solo pareggiare.

La pareggite della Juventus prosegue pure in Champions League, a casa dell’Aston Villa, dove il match non è andato oltre lo 0 a 0, ma con tutte queste assenze, la Juve, giunta in Inghilterra in soli 14 elementi, di più non può fare. E Savona è uscito prima del tempo malconcio. Intervistato prima della partita, il Deus Ex Machina bianconero Cristiano Giuntoli, intervistato prima del match, confermando il discorso di trovare un centrale difensivo dopo gli infortuni di Cabal e Bremer, in chiave calciomercato di riparazione, così si è espresso: “Gli infortuni ci hanno danneggiato tanto, ma il gruppo ha reagito bene e sta continuando a crescere. Contiamo sul recupero di Milik, bravo e adatto al gioco del mister. Dovremo fare qualcosa dietro, dove siamo un po’ pochini”. Con 8 punti in graduatoria la Juve è in zona playoff, ma deve trovare il feeling con la vittoria e recuperare qualche acciaccato.

Stefano Mauri