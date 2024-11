Emma Marrone carica ed emozionata per il tour: “Ci vediamo a Milano”

(continua dopo la pubblicità)

“Madonna mia che emozione. Ve lo giuro, Come se fosse stata la prima volta in assoluto. Grazie a tutti ci vediamo a Milano”. Così ha postato Emma Marronevia social, su X, dopo la data 0 del tour, in programma da lunedì 11 novembre a Milano, in quel del Forum di Assago.

Qualche settimana fa, al fatto Quotidiano On Line, cos’ invece, la “Femme Fatale” aveva parlato del suo nuovo album: “Souvenir Extended Edition è l’altra faccia della medaglia, la seconda parte di un viaggio interiore incredibile, la parte oscura della mia anima. Non c’è luce senza il buio. Non c’è gioia senza il dolore. Non c’è vita senza speranza. Vi ho regalato completamente me stessa. Ho affilato la mia penna e vi ho detto tutto. Con infinito rispetto e infinito amore. Abbracciate queste nuove canzoni come io abbraccio il vostro cuore con la mia voce”. Insomma, Emma continua a stupire, a emozionare, con la musica, emozionando.

Stefano Mauri