Mostro di Firenze, i misteri dell’Anonimo Fiorentino

Nel Mugello durante l’indagine sul mostro di Firenze e il processo contro Pietro Pacciani, c’era un tale che si firmava Anonimo fiorentino e che dal 1° novembre ‘91 (data ufficiale della caccia a Pacciani come Mostro) al 2 novembre ‘94 (giorno della sentenza di condanna in primo grado) ha inviato 23 lettere anonime agli inquirenti fiorentini, a giornalisti, agli avvocati difensori di Pacciani, a personaggi

politici, al CSM ed altri. Una lettera la inviò anche a me, dove ebbe la faccia tosta, la sicurezza e

l’ossessività di scrivere a mano la data fuori la busta: 23-4-92. L’AF sosteneva che Pierluigi Vigna

fosse sia il Mostro di Firenze sia il Burattinaio, cioè il soggetto che dal 1990 a seguire aveva

incastrato Pacciani con sotterfugi e con la famosa cartuccia nell’orto.

L’AF sa molte cose sui delitti, sulle indagini e sui cosiddetti “trucchi” contro Pacciani. Ritengo che

conosca l’identità del Mostro, che sia un appartenente alla combinazione che ha costruito in

laboratorio il Mostro Pacciani, che abbia lavorato in Tribunale e che, essendo amico di Vigna

(anche perché entrambi del Mugello e cacciatori) e “protetto” da Vigna, preferisce affidarsi

all’anonimato non potendosi giocare la carriera e lo stipendio. A mio avviso questo soggetto è il

cosiddetto “Rosso del Mugello”, amico di Vigna, cacciatore ed altro…

L’AF sa molte cose; fornisce chiare indicazioni sui tentativi di incastrare Pacciani, vuole lavarsi a

suo modo la coscienza, mischia ipotesi ed accuse incredibili e illogiche ad altre teoricamente

verosimili, ma senza prove. Accusa Vigna d’essere sia il capo della combinazione che ha incastrato

Pacciani, sia il Mostro e il Burattinaio. Lascia intendere di conoscere Vigna quando gli scrive: “…

Lei, egregio Dottore, sapendo chi ero, non mi avrebbe mai creduto e tanto meno preso in

considerazione, come è accaduto in altre due occasioni del passato. Lei mi ha sempre definito un

“disadattato sociale”, fantasioso e sognatore…”. Termina con un’espressione interessantissima che

riprenderà nell’ultima lettera, quella di chiusura, un’espressione preceduta da un concetto che ha

ripetuto in diverse lettere: “Ascoltatemi: il mostro ormai non ucciderà più… nessun dubio”. È

interessante che scriva la parola “dubio” con una sola “B”, così come fece il Mostro quando inviò la

famosa busta alla “Procura della Republica”.

L’AF ha un senso di colpa fortissimo ed ha compreso che gli inquirenti stanno chiudendo il cerchio

attorno a Pacciani tramite “il gioco sporco”; allora inizia una disperata lotta contro la verità e per la

verità, disseminando bugie che nascondono la sua verità e che Pacciani non è il Mostro. Non vuole

scoprirsi, butta fango; depista, manipola e inquina; semina zizzania, delirio, farneticazioni e

calunnie. Cosa fa? Il giorno prima dell’inizio del processo a Pacciani (aprile 1994) si reca nella

Boschetta (Vicchio del Mugello), il luogo dove il 29 luglio 1984 vennero uccisi Pia Rontini e

Claudio Stefanacci, per compiere un atto con un significato simbolico-criminologico chiarissimo:

spacca la croce di Pia Rontini, lasciando intatta quella di Claudio Stefanacci. Qualche giorno prima

aveva spaccato i vasi, dopo ha bruciato le croci. La simbologia è chiara: fuoco, terra e croci offese e

vilipese. Lo ha fatto tre volte in un mese. La territorialità mugellana è evidente.

Perché tutto ciò? Per tre motivi: 1) la sua parte buona è nel Mugello, così come è originario del

Mugello il suo grande nemico Vigna; 2) Le gesta del Mostro di Firenze hanno una matrice di mania

religiosa e di odio contro la croce della cristianità, quindi spaccare la croce vuoi dire punire e

sfidare quel Dio che non ha fermato il Mostro: è un’azione sacrilega e bestemmiante, così come lo

sono stati gli omicidi del Mostro: maledice tutto e tutti, si autocondanna all’inferno, si autoproclama

“essere supremo”; inoltre, la croce di Pia Rontini rappresenta per lui e per il Mostro la parte odiata e

temuta: la donna peccatrice; 3) la Boschetta è a circa 300 metri in linea d’aria dalla “proprietà

Vigna”, in tale luogo il Mostro uccideva il 29 luglio 1984 mentre il suo grande nemico Vigna si

apprestava a festeggiare il 51imo compleanno.

Abbiamo la scrittura dell’AF o di una sua complice: chiesi agli inquirenti di indagare presso

l’ufficio postale di Firenze per cercare fustelle con la stessa scritta (e il caso sarebbe stato risolto),

ma… se ne fregarono allegramente.

Carmelo Lavorino

