La Juve supera di misura la Lazio. E Kalulu è un dono, inaspettato, regalato dal Milan

“In allenamento e in partita dobbiamo dare il massimo, ma possiamo divertirci e siamo liberi di provare l’azione. Questa è la cosa che mi piace di più, tutti possiamo esprimere il nostro calcio. Cosa ci facevo in attacco quando è stato espulso Romagnoli? Noi andiamo sempre avanti in allenamento, perché c’è una fase dedicata. Il mister apprezza molto questo tipo di atteggiamento di possesso nostro durante le partite. Io mi sento libero di comportarmi così, senza pensieri“. Così parlò Kalulu difensore della Juventus,sempre tra i migliori in campo, arrivato dal Milan. Detto ciò, la Juventus ha ritrovato la vittoria allo Stadium in campionato, dopo tanto tempo e si è regalata una notte in testa alla classifica a braccetto con il Napoli, atteso dalla trasferta di Empoli. Decisivo l’autogol di Gila all’85’. Il muro della Lazio, in dieci dal 25’ del primo tempo per l’espulsione di Romagnoli, ha retto finché ha potuto. Premiata la spinta dei bianconeri, che hanno,staccato in classifica anche i biancocelesti.

Stefano Mauri