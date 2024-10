Michele Misseri, il vero movente è emerso. E ora il caso va riaperto

Michele Misseri, condannato come complice nell’occultamento del cadavere della nipote Sarah Scazzi, per il cui omicidio stanno scontando l’ergastolo la moglie e la figlia dell’uomo, Cosima Serrano e Sabrina Misseri, nel ribadire di essere lui l’unico assassino di Sarah, ha ammesso per la prima volta il movente del delitto.

L’uomo ha dichiarato a Le Iene che, attratto sessualmente dalla ragazza, l’ha pesantemente molestata, e poi, di fronte al rifiuto di lei, accompagnato dalla minaccia di andare a riferire l’accaduto ai parenti, l’ha strangolata per rabbia verso quella reazione e per nascondere l’ ignominia di essersi lasciato sopraffare dalla pulsione erotica verso una parente minorenne.

Come ho raccontato nel libro “IL DELITTO DI AVETRANA – Perchè Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti, il sospetto che dietro l’uccisione della quindicenne avetranese ci fosse la mano dello zio, che aveva perso la testa a seguito di un approccio sessuale frustrato, è da sempre molto forte. Se finora il colpevole aveva fornito un’altra, poco credibile versione – uno scoppio incontrollato di rabbia a seguito di un problema lavorativo (il trattore che non funzionava) cui Sarah s’era trovata, per sua sfortuna, ad assistere – ciò era dovuto, con ogni evidenza, alla vergogna per la proprio inaccettabile comportamento.

Le dichiarazioni di Misseri hanno provocato una reazione da parte di Valentina, figlia maggiore dell’uomo ed unica componente della famiglia rimasta indenne da condanne penali.

In un’intervista alla trasmissione Farwest la donna ha ribadito quanto aveva scritto nella lettera aperta, dal titolo “Sarei potuta essere in carcere anche io” contenuta nel già citato libro inchiesta, ovvero che, a causa del clima denigratorio venutosi a creare nei confronti della sua famiglia, alimentato da chiacchiere malevole, gli inquirenti si sono accaniti contro tutti i suoi membri indiscriminatamente, accomunandoli nella responsabilità per la sparizione, omicidio e occultamento del cadavere della giovane Sarah. La soluzione del caso, invece, lineare e comunque ugualmente tragica, era a portata di mano, anche per la confessione della propria colpevolezza da parte del padre Michele.

Valentina Misseri si dice convinta di essere sfuggita ad una condanna solo grazie a un alibi oggettivo. Mentre il fatto criminale veniva consumato, infatti, lei si trovava a Roma. Ciò non toglie, ha aggiunto, che “buona parte dell’opinione pubblica pensa che io faccia parte comunque di una famiglia di assassini, quindi vengo chiamata assassina.”

Rino Casazza

