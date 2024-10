Emma Marrone più forte della paura di volare, a Los Angeles per l’Hit Week Festival

Il concerto di Tony Effe a Roma, andato in scena nei giorni scorsi, è stato un successo, un evento preso d’assalto da tantissimi fan del rapper che ha potuto contare anche sull’appoggio di Giulia De Lellis, la sua nuova fidanzata pronta a fare il tifo in prima fila. Sul palco anche Emma Marrone: bellissima, sensuale, magica che, per duettare con il cantante, ha scelto un look total black con trasparenze e tocchi street. Intanto, vincendo la proverbiale paura di volare l’artista salentina è volata a Los Angeles, dove si esibirà, nell’Hit Week Festival, uno dei più importanti festival della musica italiana nel mondo il 14 e il 15 ottobre.

Prendere l’aereo, per Emma è sempre un momento tragicomico: a questo giro, come lei stessa ha raccontato via Instagram, beh è andata così: “Ottimo. Eccoci qua – ha scritto prima di andare in aeroporto – Ho dormito solo 2 ore. Il piano per crollare in aereo è ancora in piedi”. E ora, la “Femme Fatale” della musica Pop è pronta a conquistare gli Stati Uniti.

Stefano Mauri