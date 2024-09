Vacanze finite per Fedez, con multa, e Chiara Ferragni romantica a Budapest

“Piccolo ricordo di questa vacanza: 60 euro per aver parcheggiato il ferrarino…” Cosi’ via social, Fedez ha scherzato e postato, mostrando in una storia Instagram la notifica di una multa del comune di Arzachena per il parcheggio sul marciapiedi del quad noleggiato da lui stesso, per spostarsi in questi ultimi giorni di vacanza in Costa Smeralda, una piccola disavventura che il rapper ha peso bene.



Dopo mesi tribolati in cui il suo nome è rimbalzato non solo nella cronaca rosa a causa della separazione dalla moglie Chiara Ferragni, Fedez ha passato un bel periodo tra Dj Set suoi, eventi, serate disco, giorni con la famiglia (mamma e figli) sull’isola sarda. Ora però pure per lui sono finite là vacanze.

Chiara Ferragni, nei giorni scorsi è stata in vacanza con i suoi amici più stretti a Budapest in Ungheria e, ora che è tornata a Milano, ha pubblicato il suo solito rullino fotografico in cui racconta il viaggio. L’influencer ha scattato diverse foto che hanno incuriosito i follower. Una in particolare, però, ha attirato l’attenzione: l’immagine ritrae diversi lucchetti appesi a una ringhiera. È un messaggio in codice romantico verso qualcosa o qualcuno?

Stefano Mauri