Ma si può manipolare un video di Emma Marrone? Ah come siamo diventati…

Autentica, schietta, vera, genuina e vera… Emma Marrone ha fatto della sua sincerità un tratto distintivo del suo carattere. La cantante ha sempre cercato di esprimere le sue opinioni senza filtri ma purtroppo, proprio nelle sue ultime Instagram stories, si è trovata a dover rispondere pubblicamente ad alcuni utenti che hanno manipolato e divulgato il video del suo discorso sulle elezioni europee. Nel video originale la cantante ha sottolineato quanto sia importante andare a votare, purtroppo però alcuni utenti hanno fatto intendere che lei stessa non fosse andata a votare perché “non cambia un ca**o”. Parole manipolate poiché il suo intento era esattamente l’opposto.

“Io dopo tantissime ore di van mi devo mettere a fare questo video – ha sottolineato Emma Marrone nelle sue Instagram stories – Non lo faccio per me, lo sto facendo per voi. Quando tagliate i video e li buttate su Internet, cercando di infangare la gente, in questo caso me, facendo i grossi, dovete farlo bene. Dovete prima assicurarvi che i video originali non esistano o magari avete anche la capacità di rimuoverli dal web”. La cantante ha aggiunto: “Avete capito adesso? Cioè quando volete fare queste cose, pensando di ferire una persona come me che ha una dignità e una morale enorme. Dovete veramente essere forti altrimenti fate le figure di mer*a. C’è il video originale in cui dico che mi dispiace per le persone che non sono andate avotare perché tanto dicono che non cambia niente. È diverso”.

Stefano Mauri