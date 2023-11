Emma Marrone e il suo tour travolgente: “Memorabile grazie a tutti”

“Memorabile Grazie a tutti”: così via social Emma Marrone ha commentato la data Zero del suo tour. E l’artista, straordinario portata in trionfo dalla sua gente ha emozionato e acceso il Vox Club di Nonantola. Ecco come Sky ha fotografato la prima data di In Da Club di Emma Marrone…



Potente, punk, politica, passionale, pirotecnica…Emma Marrone debutta in tour con un concerto essenziale e vero, comprensivo di un inedito stage diving perfettamente riuscito, un intero Souvenir e un po’ di frammenti di storia. Sul palco con una Emma rock nell’anima e nel look: “Aiutatemi a fare quello che mi sono immaginata qui per quattro giorni – ha chiesto l’artista alla sua gente – perché In Da Club siamo solo noi e voi è quello che accadrà qui condizionerà tutto il tour”. Già il pubblico di Emma è speciale: forte, ma non molesto e quando per la prima volta si regala una stage diving le mani la fanno nuotare sulla folla e poi la riaccompagnano sul palco: “Non ho dubbi sull’educazione del mio pubblico. E neanche per lo stage diving ne avevo, ho fatto tante prove virtuali e mi sono detta che alla peggio avrei preso una schienata attutita”. Un boato ha accolto Mezzo Mondo ma per Emma non è sufficiente e ha urlato: “Fatemi sentire la voce. Questa è la canzone che mi ha fatto rinascere”. Bentornata Ragazza, o meglio fantastica Donna PopRock…

Stefano Mauri