Chiara Ferragni sarà libera o no di provarsi un nuovo reggiseno al ristorante?

Chiara Ferragni non passa mai inosservata e non è mai banale. In passato l’imprenditrice è finita in mezzo alle polemiche per semplici foto in costume, figuriamoci cosa succede se decide di cambiare reggiseno durante una cena al ristorante.

Eh già, nelle scorse ore, Chiara da Cremona ha pubblicato su TikTok un video dove la vediamo mentre prova il nuovo modello di Skins, la linea di intimo di Kim Kardashian. “Questo rimarrà negli annali, Lo conserviamo come contenuto in più per The Ferragnez”, ha detto divertita una delle persone al tavolo con lei.



Com’era prevedibile, alcuni follower sono stati decisamente meno bonari nei suoi confronti. “Una qualunque altra persona che facesse una cosa del genere verrebbe cacciata dal locale”, ha detto un utente. “Si può essere chi si vuole nella vita, ma se si è cafoni cafoni si rimane”, ha aggiunto un altro. E ancora: “Il mondo che rotola”, “Stai toccando proprio il fondo”, “È così volgare”.



Molti altri invece hanno apprezzato il suo stile ironico e leggero. “Diciamo che sei iconica anche a cena”, ha scritto una follower. Ora ma la Ferragni, alla faccia dei rosiconi (tutti la seguono del resto) e di quanti la spiano sempre, sarà libera o no di provarsi un nuovo reggiseno in santa pace e dove vuole?

Stefano Mauri