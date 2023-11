Chiara Ferragni è più sexy di Sharon Stone ed è pure (Chapeau) donatrice di sangue

Chiara Ferragni è quindi passata alle parole ai fatti: dopo che Fedez aveva ringraziato i donatori di sangue (scatenando un’ondata di giovani donatori in coda all’Avis) per le trasfusioni ricevute in seguito alle ulcere che l’hanno costretto a un impegnativo ricovero in ospedale, anche sua moglie ha appunto deciso di mobilitarsi in prima persona e si è recata al Policlinico di Milano per la sua prima donazione. Ecco il suo commento affidato ai social: “Da tempo volevo diventare donatrice di sangue ed oggi (2 novembre, ndr) finalmente ho fatto la mia prima donazione”.

Un piccolo gesto quello di Chiara da Cremona, che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) ed il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie. Donare sangue ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Chapeau alla generosa influencer cremonese, (più sexy di Sharon Stone o no?) e in prima fila (come Fedez) quando c’è da aiutare il prossimo.

Stefano Mauri

Sharon