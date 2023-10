Dinanzi a Chiara Ferragni e Fedez, la Juve, di corto muso vince a San Siro col Milan

Tanta gente a san Siro, per partitissima tra bianconeri e rossoneri. Tra i vip, non sono passati inosservati Fedez e, da milanista vestita, Chiara Ferragni da Cremona.

Passando alla partita, noiosa e non esaltante, alla fine è la Juventus che sbanca Milano nel big match della nona giornata di Serie A. E’ bastata una (deviata) rete di Locatelli ai bianconeri per superare i rossoneri di Pioli e al termine della gara Così Massimiliano Allegri ha commentato il successo di San Siro ai microfoni di Dazn. Ah… è partito dalla rabbia dei minuti finali il tecnico della Juve: “Ultimi dieci minuti di gioco? Innanzitutto è stata una partita giocata bene difensivamente, poi il calcio è fatto di episodi e sicuramente è stata fatta una bella giocata da Kean. Dopo essere rimasti in superiorità numerica non abbiamo fatto molto bene, negli ultimi minuti di gioco la palla andava gestita meglio senza dare la possibilità al Milan di ripartire. Eravamo in superiorità ma Leao è in grado di annullarla. È questione di passaggi fatti in un modo e altri in un altro. Quando giochi contro una squadra in dieci, il campo deve diventare un aeroporto: loro non devono prendere palla. Sono cose che bisogna migliorare, abbiamo ragazzi con poca esperienza e giocare a San Siro stasera non era facile”.

Eh sì, al termine di una disfida non spettacolare, di corto muso, alla Allegri, la Juve, grintosa come il suo difensore Gatti (per la cronaca quella juventina, attualmente non è certamente rosa da top club) ha superato la combriccola rossonera di Pioli.

Stefano Mauri