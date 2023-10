Chiara Ferragni ha reso unico il compleanno del marito Fedez

“Tantissimi auguri di buon compleanno a mio marito Fedez. La prima foto è quella di noi che vedo più spesso, dato che è quella che appare sul mio cellulare ogni volta che mi chiama. Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nei momenti belli e in quelli brutti. Ti amo, buon compleanno”…. Così ha postato Chiara Ferragni, via social, condividendo ovviamente una carrellata di ricordi della sua bella relazione con Fedez.



Sul suo account Instagram, il rapper e influencer milanese ha postato a sua volta una foto dei festeggiamenti in famiglia, con tanto di doppia torta di compleanno con candeline. Al suo fianco, oltre alla moglie Chiara, gli amati Leo e Vitto, insieme alla cucciola di labrador Paloma, adottata qualche settimana fa, appena prima che Fedez finisse in ospedale. Questo comunque il commento social del rapper al suo compleanno: “E sono 34 anni…grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno . Grazie a tutti per gli auguri”.

Stefano Mauri