Chiara Ferragni missione compiuta alla Parigi Fashion Week, Fedez diventa un fumetto

Chiara Ferragni ha già lasciato Parigi dove era volata per la Settimana della Moda, intanto sussurri molto e bene informati sui fatti, beh sussurrano che in occasione di Lucca Comics & Games 2023 – manifestazione che si svolgerà dal 1 al 5 novembre – Sergio Bonelli Editore presenterà un nuovo progetto ispirato al rapper e marito influencer più influente del mondo, Fedez.

Come comunicato dall’organizzazione del festival, il fumetto – del quale per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli – si intitolerà MR. WOLF e nascerà dalla collaborazione tra la casa editrice di Tex e Dylan Dog e WOLF | Hungry For Life, il lifestyle program di Hype, che ospita un podcast di Fedez su imprenditoria e start-up intitolato WOLF – Storie che contano.

Si è infine conclusa Si è conclusa la prima fase di X Factor 2023. Le Audition della nuova edizione sono finite e ora per i cantanti selezionati ci sono i Bootcamp. Ma non serve sempre avere 4 sì dai giudici di X Factor per fare colpo sul pubblico. Come è successo per i Ken La Fen.

I Ken La Fen hanno portato un brano inedito che si intitola Il calvo, scritto e musicato dalla stessa band, che ha lasciato i giudici e la conduttrice Francesca Michielin di stucco. E ha conquistato Fedez che, divertito, non è riuscito a trattenersi dalle risate per il testo che cita senza timore i “peli di f**a”.

Stefano Mauri