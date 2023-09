Chiara Ferragni e Fedez, innamorati e felici, per matrimoni

Più innamorati che mai, Chiara Ferragni e Fedez, giovedì 7 settembre, hanno partecipato al matrimonio di Eugenio Scotto (co-fondatore dell’agenzia di marketin One Shot Agency nonché ex socio e migliore amico di Francesco Facchinetti, il quale è stato anche uno dei testimoni) e Cecilia Malannino e le storie che hanno condiviso, e ricondiviso, sui loro profili Instagram parlano di una coppia innamorata. Erano mesi che i due, che sui social condividono moltissimo del loro privato, non apparivano così rilassati, felici e anche spensierati.

Ebbene, stavolta i Ferragnez sono stati i mattatori della serata (ma anche Francesco Facchinetti non è stato da meno) e insieme, con i piedi nella fontana e mano nella mano, appunto Fedez e Chiara hanno cantato Vorrei ma non posto. E nel loro immediato futuro c’è un altro matrimonio, quello di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Tutto è pronto per il magico giorno della seconda sorella Ferragni, che finalmente pronuncerà il tanto atteso ‘sì’ in un castello in Emilia. E Chiara è felice per Francesca.

Stefano Mauri