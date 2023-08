Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza con l’artista Emanuela Crotti

Ricordate? Negli scorsi giorni si era parlato di crisi in corso tra Chiara Ferragni e Fedez. Lei era partita per le Eolie con un gruppo di amici (scatenando anche polemiche per i suoi post all’insegna del lusso e del divertimento mentre la Sicilia era devastata dagli incendi) mentre Fedez aeva fatto tappa in Sardegna e poi a Sciacca con i figli. Vedere i Ferragnez separati aveva riacceso le voci che li volevano litigiosi, ai ferri corti. Ma alle Baleari si mostrano sorridenti e compilici, il cielo è sereno sopra Ibiza. E nelle scorse sere, Chiara Ferragni da Cremona e il marito, sono stai fotografati insieme all’artista cremasca Emanuela Crotti, proprio in quel di Ibiza, al ristorante ‘A mi manera’, nel buon ritiro gastronomico di Matteo Martelli (figlio di Emanuela) detto Teo, imprenditore cremasco, di casa a Formentera e Ibiza (isole, o meglio: perle spagnole delle Baleari), col suo ristorante (caro a Bobo Vieri e non solo), (www.amimaneraformentera.com) diventato un punto di riferimento prezioso e gettonatissimo della nightlife di quei magici posti? Semplicemente hanno passato una bellissima serata, tra arte e buon cibo, in compagnia di amici. Segnalati da guide, siti ad hoc (Trip Advisor compreso naturalmente) e dagli stessi frequentatori abituali o casuali isolani, i locali del mitico Teo, particolarissimi perché inseriti in un contesto da favola: un orto meraviglioso di oltre 5000 mq, beh incantano, o meglio, continuano a incantare senza stancare: provare per credere. Particolare non indifferente: tanti vip, italiani e non, in vacanza alle Baleari, una capatina alla corte di Teo, volentieri se la concedono.

Ah … pare che il nome dell’agriturismo del buon Teo, sia stato scelto da Belen in persona, amica dello stesso Martelli, di casa a Formentera e abituale ospite del ristorantino cui ha dato il nome. Trasferitosi a Formentera poco prima della caldissima estate 2003, quando con l’allora affiatato staff del discobar cremasco “Paparazzi” (locale oggi purtroppo non più attivo) animava le notti iberiche in varie situazione itineranti, Teo Martelli, oggi sta all’incantevole isoletta iberica come Peppino Di Capri, sta appunto a Capri. Poiché, beh, delle notti, dei giorni (e serate), pomeriggi compresi, di Formentera, Matteo Martelli da Crema è il dinamico cerimoniere laico, colui il quale sa accendere momenti che illuminano.

Emanuela Crotti è un’artista e Designer cremasca, molto conosciuta in tutta Europa.

Stefano Mauri