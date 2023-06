Emma Marrone protagonista su e giù dal palco

Artisticamente più leggera, con la sua nuova musica: avvolgente, travolgente, in questa calda e bella estate 2023, Emma Marrone, aspettando il nuovo album, in proprio con ‘Mezzo Mondo’ e insieme a Tony Effe con ‘Taxi sulla Luna’, sta accendendo i palchi, dei vari festival estivi ai quali partecipa per promuovere appunto le sue canzoni.

Martedì scorso 27 giugno, per fare un esempio, lei e Tony, a Milano per la kermesse benefica diFedez Love Mi, letteralmente hanno spaccato: Chapeau! Intanto, via social, dove pubblica tanto, comprese sue immagini acqua e sapone per tenere vivo il feeling coi fan, Emma, vera, bellissima, profonda, spontanea e genuina, giustamente ha risposto a tono a quei follower che hanno criticato il suo aspetto fisico, in particolar modo, alcune macchioline presenti sul suo viso.

Questa, la replica dell’artista a certi duri attacchi gratuiti…



“In faccia ho le macchie di anni di bombardamenti ormonali per i problemi di salute che ho avuto. Non dovrei nemmeno giustificarmi con quattro ignoranti come voi…ma ogni tanto è giusto per far notare pubblicamente quanto siete piccoli, viscidi e cattivi. Vi auguro di fare almeno un decimo di quello che ho fatto io nella vita e vi auguro di avere le palle di mostrarvi al mondo per quello che siete. Ah scusate voi siete niente” …

RiChapeau Emma Marrone!

Stefano Mauri