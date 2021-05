L’Italia ha 2 volti! Categorie privilegiate contro massa vincono ormai 10 a 0

Non si può più pensare seriamente che il Covid sia la causa del disagio sociale ed economico del nostro Paese che deve ripensarsi e non escludere. Non ho in mano statistiche ma la legge di Pareto 80/20 mi pare continua a confermare la sua validità . Non è forse vero che la maggior parte dei benefici oggi delle azioni del Governo ha favorito la minor parte degli italiani? Bisognerebbe cominciare a far i conti…con la realtà!

La scuola sta finendo a brevissimo 04 giugno i pargoli ridiventeranno un problema gestionale ed economico. Il PIANO ESTATE SCUOLE 2021 ha stabilito compensi per i docenti (circa 70 € ) e tutor (circa 30€) che volontariamente potevano offrirsi per prorogare la presenza a scuola degli alunni e offrire un servizio ai genitori Non è stato sufficiente ad incentivarli, nessun riscontro nella mia città, ma mi piacerebbe essere sbugiardata, scoprire che da qualche parte nel mondo accade qualcosa di utile davvero. Dunque la scuola chiude!

Domando: definire possibilità di politiche del lavoro che prevedessero contratti ad hoc per personale non necessariamente qualificato ( che poi non vuole lavorare in estate) a tempo determinato magari disoccupato per l’accudimento ragazzi e compiti era difficile da pensare?

“Non importa lo Stato avrà pensato a noi ” dicono le famiglie chiacchierando fuori dalle scuole!

Memori delle misure elargite l’anno precedente e visto che ci ritengono ancora paese sotto osservazione, chiusi nella bolla della “emergenza-allerta sanitaria “, pensiamo che come nel 2020 troveremo al CAf o sul portale INPS il Bonus babysitter convertibile in Bonus centri estivi per arginare questa enorme falla e a sostegno della famiglia. “Vuoi che il Decreto non abbia pensato a noi? ” POVERI ILLUSI CHE SIAMO! NEPPURE L’ISEE FA IL SUO DOVERE QUI.

Ecco il prodotto finito

” Bonus Babysitter -Bonus centri estivi (identici i requisiti richieste e i beneficiari stabiliti) …… hai diritto a un bonus fino a 100 euro settimanali …se rientri nelle suddette categorie (forze dell’ordine, sanitari e autonomi) e hai figli fino a 14 anni che sono a casa per quarantena, contagio, ecc. Questo denaro puoi spenderlo per pagare una baby sitter oppure per iscrivere i figli a un centro estivo.”

Per gli altri quelli che fanno o non fanno un qualsiasi altro lavoro Attaccatevi e tirate lo sciacquone con allegria! Non credo abbiate congedi parentali di quasi 3 mesi da utilizzare

P.S. ricordo che le categorie sopra indicate uniche famiglie beneficiare di questi bonus per accudimento bambini sono anche le uniche che potranno circolare liberamente senza pass perché categorie anche vaccinate

W L’ITALIA