La stagione fredda è alle porte non abbassiamo la guardia e rispettiamo le regole

Il dottor Attilio Galmozzi, medico in servizio presso l’ospedale Maggiore di Crema, città in provincia di Cremona (territorio tra i più colpiti al mondo dal Coronavirus), sabato scorso 19 settembre è tornato a postare, a fare informazione a modo suo, in merito al maledetto virus. Ecco il suo messaggio…

Italia circa 1650 nuovi positivi con 24 decessi

Francia 13000 casi e 123 decessi

Spagna 11000 casi e 90 decessi

Per quanto le regole e le limitazioni possano essere percepite come fastidiose e insopportabili per qualcuno, nel nostro Paese in questo momento funzionano. Siamo il Paese europeo con il più basso numero di contagi. Anche se in giro il clima ahimè sembra quello del “tutto finito” certamente la reiterazione di regole ancora stringenti porta ad oggi i suoi frutti. È vero, siamo ancora in un momento climaticamente favorevole, c’è ancora molta vita all’aperto e quando la stagione più fredda comporterà l’uso più massiccio di luoghi chiusi, un incremento sarà plausibile. Quanto numericamente significativo non sappiamo ancora. C’è chi ipotizza un incremento importante, ma di certo nessuno ha la sfera di cristallo..

Serve ancora sacrificio nei comportamenti individuali e collettivi per contenere il covid, serve ancora tenere alta la guardia. Oggi diffondere la cultura della prevenzione e comportamenti virtuosi è ancora più importante.

Così postò sulla sua pagina Facebook il dottor Attilio Galmozzi.

Stefano Mauri