Elodie anticipa il suo Festival di Sanremo: “Dimenticarsi alle 7 è un pezzo che amo molto”

Sexy, internazionale, bellissima, favorita, Elodie, non ha dubbi, alla vigilia del suo ritorno, in gara, al Festival della Canzone Italiana: “Non vedo l’ora di fare Sanremo più di altri anni, Dimenticarsi alle 7 è un pezzo che amo molto. Racconta due lati di me, quello drammatico che solo l’amore può innescare. Da una parte mi dispero ma pur sempre in maniera chic. Dall’altra concilio il melodramma con la musica elettronica di questo pezzo, che mi rappresenta molto. Per la prima volta ho voluto essere coinvolta nella produzione, ho avuto un’idea. C’è tanto di me; le mie reference, le mie serate. Amo giocare, questo lavoro me lo permette e non vedo l’ora di farlo sul palco di Sanremo”. Il testo parla del desiderio di dimenticare qualcuno. È un brano con un bel dramma romantico e che mi piace interpretare, ma non è un racconto autobiografico che riflette questo momento della mia vita, anche se tante volte mi sono trovata in quella situazione. È una ballata di una persona che va a ballare sotto cassa, la definirei incalzante ma malinconica. C’era un altro brano che avevo pensato di portare a Sanremo, ma Dimenticarsi alle 7 è qualcosa di diverso rispetto alle cose che ho già fatto ed è per questo che, alla fine, la mia scelta è ricaduta su questa canzone”.

Scritto da e con lei da Davide Petrella e Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, Elodie torna quindi in gara al Festival. Il debutto avvenne in chiave pop melodica nel 2017 con Tutta colpa mia (8°).

Nel 2020 torna con la nuova veste sonora pop internazionale e si classifica al settimo posto con Andromeda. Dopo essere stata anche ospite negli anni successivi nel 2024 si classifica nona con Due. E a questo giro lascerà il segno. Scommettiamo?

Stefano Mauri