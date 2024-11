Deborah De Luca Dj, prima e con Emma Marrone ha fatto ballare il Forum. Che Remix la sua “Femme Fatale”

(continua dopo la pubblicità)

Deborah De Luca

: schietta, vera, passionaria, talentuosa, diretta, meravigliosamente napoletana, con la sua musica fa ballare il mondo. Nata all’ombra delle Vele di Scampìa ha trovato nella musica la sua ragione di vita. Giovanissima, a Modena, dove si era trasferita ha studiato come stilista di moda prima di iniziare la sua avventura nell’ universo musicale della notte, sempre rimboccandosi le maniche, facendo mille cose per raggiungere il suo sogno: lavorando nei locali prima come cameriera e successivamente come ballerina per svariati anni. Il suo percorso nella moda l’ha portata a diventare fashion designer, ma la sua strada era verso tutt’altra direzione.

Così l’entusiasmo per la vita notturna nei locali le ha dato il motivo giusto per iniziare un percorso che oggi conta una lunga schiera di professionisti del campo che la stimano, prima di tutto per il suo talento musicale alla consolle. Eh già, tornata presto a vivere nella sua città natale, la magica Napoli, Deborah ha incontrato Giuseppe Cennamo, dj e producer napoletano (Desolat – Sci+Tech – 8bit – Carillon), il quale l’ha portata ad approfondire la sua conoscenza verso generi e tendenze nuove, dando forma ad un carisma che subito si è dato da fare con produzioni firmate Sola_mente Records, label fondata nel marzo 2013 dalla stessa Deborah, la quale ad oggi può contare in collaboratori quali Dj Simi e Giorgio Rusconi. Le sue tracce, trovano riscontri positivi in nomi molto conosciuti nel mondo del djing, da Magda a Dj Ralf, passando per Someone Else e Layo & Buswaka. La sua musica nel giro di pochi anni, è diventata un marchio di garanzia, una buona fusione di dischi techno e suoni minimal senza essere mai scontata. Tutto questo è sinonimo di passione e carattere.

Ad oggi Deborah De Luca suona in ogni parte del mondo e continua a produrre musica sempre diversa, che sebbene non faccia parte di nessuna corrente o moda, mette d’accordo gusti differenti tra loro. Così, si legge, sul web, in merito alla Dj Appassionata Deborah, magica, lo scorso lunedì 11 novembre, quando ha curato, facendo ballare il Forum di Assago, il pre concerto di Emma Marrone. E durante lo stesso, appena dopo Fabri Fibra, Dj De Luca, ha incendiato di emozioni il Forum col suo Remix Dance di “Femme Fatale”. Pure Emma Marrone ha applaudito la consolle firmata Debora.

Stefano Mauri