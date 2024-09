Antonio Cassano “asfalta” la Juve: “Thiago Motta non ha fatto nulla a oggi”

Intervenuto a “Viva el Futbol”, Antonio Cassano, ex attaccante, tra le altre, di Roma e Milan, oggi opinionista senza peli sulla lingua, a modo suo, si è soffermato su alcuni temi riguardanti la Juventus: “Juve-Napoli? Una noia totale, mi sono rotto i co****** a vedere la partita. Al Napoli faceva comodo il pareggio. Qualcosina hanno fatto, ma mi aspettavo qualcosa di diverso in fase offensiva. Sulla Juventus, parto da giocatori tipo Koopmeiners che ha fatto questa scelta forte di lasciare il suo vecchio club per i bianconeri, Nico Gonzalez anche. Una cosa è giocare in squadre come Atalanta o Fiorentina o Aston Villa un’altra è giocare con la Juve. Vlahovic?

Non mi piace, è isterico e ha poca personalità. Non sa cosa fare, è sempre lì che si lamenta. Se è in buone condizioni, Milik è molto più forte di lui. Quando lo sarà, giocherà lui, perché è più adatto ai principi di gioco di Thiago. Perché lega il gioco e partecipa con i compagni. Il paragone con Zirkzee non c’è. Lui è diventato quello che è grazie a Motta. Mister Thiago Motta? Ho disintegrato Allegri perché ha fatto male e continuo a pensarlo. Dopo sei partite devo dire la stessa cosa di Thiago. Ad oggi non ha fatto niente. Le prime partite ho visto una Juve dietro la linea della palla che partiva in contropiede. Non mi convinceva e avevo detto che non arrivava tra le prime quattro: ora è peggio. Thiago lo conosco e lo stimo, non è come Allegri che non è un allenatore. Oggi vedo la stessa Juve dell’anno scorso. Tante situazioni non mi convincono. Il manico è cambiato, ma le prestazioni sono identiche”. Ora detto che Dusan Vlahovic non è un caso e probabilmente non lo sarà mai, da mister Motta (è umano e non ha la bacchetta magica) cosa ci aspettiamo? Che la sua Juventus segni 8 gol a match?

Stefano Mauri