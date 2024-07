Ecco Thiago Motta: “Voglio una Juve orgogliosa e felice. Possiamo aprire un ciclo”

Come ha sottolineato Il sito internet di Tuttosport, il tecnico in sala stampa è stato accompagnato dai dirigenti Maurizio Scanavino e Cristiano Giuntoli, con quest’ultimo che ha annunciato come Adrien Rabiot non giocherà più tra i bianconeri e con il calciatore che sui social ha salutato il mondo Juve. Poi è toccato a finalmente a mister Thiago Motta prendere parola: “Prima ringrazio Maurizio e Cristiano per la presenza. Sono contento, felice, soddisfatto di essere arrivato ad essere allenatore di un club storico come la Juve. Un club ambizioso, ho la convinzione che oggi si apra un ciclo interessante. Primi giorni bellissimi, struttura di lavoro preparata con gente competente che mi sta aiutando. Ringrazio anche i tifosi per l’accoglienza. Voglio una Juve orgogliosa e felice dopo ogni partita, perché vorrebbe dire che abbiamo dato il nostro massimo: è ciò che voglio vedere sempre. Perché ho scelto questo progetto? Club ambizioso, storico, sono arrivato nel momento giusto e sono felice di esserci. Obiettivi? Dobbiamo prepararci bene, dobbiamo concentrarci al massimo per fare una buona preparazione e essere pronti a giocare al massimo contro tutti, competendo in ogni partita. Questi gli obiettivi oggi, poi vedremo. Sono sorpreso: certo, sapevo di arrivare in una grande società, ma abbiamo una struttura incredibile per fare al meglio il nostro lavoro. I tre anni che arriveranno li affronteremo giornata dopo giornata con energia positiva, giocando più partite possibili”.



