Emma Marrone: “Potete dirmi di tutto, ma non toccate la mia gente”

“Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social?” Sì, assolutamente”… Così Emma Marrone ha parlato al mensile QQ, specificando: “Io non soffro per il motivo che alcuni potrebbero pensare, mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto bodyshaming che fanno a me, ma perché penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi.



A me puoi dire tutto, che sono brutta, che sono grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio. Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato. Mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma la mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti. me la moda piace tantissimo. Sia chiaro, io a volte mi vesto malissimo, lo faccio consapevolmente, mi infilo una maglia, un paio di pantaloni baggy, delle ciabatte e ciao, esco di casa. Ma altre volte, invece, mi piace lavorare con i designer, ascoltare i loro consigli, indossare abiti che magari creano su misura per me come mi è capitato in passato”.

Insomma, Emma Marrone è unica: Chapeau!

Stefano Mauri