Salta il trasferimento di Moise Kean all’Atletico Madrid, fatali i lunghi tempi di recupero

Moise Kean in prestito all’Atletico Madrid dalla Juventus? Affare saltato, dopo che le due società avevano già trovato l’accordo economico per il trasferimento e il calciatore era già volato in Spagna, dove tra le altre cose aveva assistito allo stadio all’ultima sfida dei Colchoneros. Eh già, sostenute le visite mediche con la squadra di Simeone,valutati eccessivamente lunghi i tempi di recupero necessari per la sua riatletizzazione, beh il trasferimento è saltato. I bianconeri hanno spiegato agli spagnoli che serviranno ancora alcune settimane per utilizzarlo in campo perchè era fermo da un mese e mezzo in seguito all’ultimo infortunio. L’Atletico, dal canto suo, non vuole saperne di aspettare ulteriormente e ha deciso di rinunciare all’attaccante. Il futuro di Kean potrebbe comunque essere lontano da Torino a priori. Il suo agente e la Vecchia Signora cercano infatti altre opportunità per l’immediato futuro. Firenze? Lo sbarco dell’attaccante bianconero, oggi in esubero, alla Fiorentina in prestito, magari con Bonaventura (in scadenza di contratto) diretto sulle bianconere sponde del fiume Po, mah … è qualcosina in più di una suggestione. Vedremo che sviluppi prenderà questa vicenda. Pure il Monza gradirebbe Kean. Dulcis in fundo è da registrare un nuovo tentativo per Lazard Samardzic dell’Udinese: anche questo, però, andato a vuoto vista la richiesta dei friulani di inserire Fabio Miretti come contropartita nell’affare.

Stefano Mauri