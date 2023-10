Emma Marrone a Domenica In non dimentica chi soffre: “Diventate donatori di midollo osseo”

Per Emma Marrone papà Rosario – morto purtroppo nel settembre 2022, a 66 anni dopo una leucemia – non era ‘solo’ un padre. Era “il mio super eroe, il mio miglior amico”. E da quando lui non c’è più la trentanovenne artista salentina non ha mai smesso di raccontare quanto la sua vita sia cambiata. Sui social, in musica – con ‘Intervallo’, un brano del nuovo album ‘Souvenir’–, e ora anche in tv, durante una toccante intervista a Domenica In: “La cosa che devo ancora curare, che devo ancora sistemare, che mi ha devastato più della morte stessa, è stato vedere il mio supereroe, bello, grande, diventare sempre più piccolo, sempre più sofferente e sentirmi inerme davanti a tutto questo”, ha detto Emma Marrone a Mara Venier. Aggiungendo: “Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente. Questo mi ha fatto molto male, vedere mio padre stare così tanto male, soffrire tanto….

Mi ha scoperto che cantavo di nascosto nella mia cameretta. Da quando avevo 10 anni, ha cominciato a portarmi in giro a fare le serate, all’inizio facevo solo la corista, poi la solista. Non c’è mai stato il non detto nella nostra casa, gli ho sempre detto che gli volevo bene. Non c’è stato un giorno in cui non gli abbia detto ti amo, buonanotte papà. Ci sentivamo sette-otto volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando”.

Emma sta soffrendo, ma non dimentica gli altri. E infatti, a Domenica In ha voluto rilanciare un appello a sostengo dell’Admo, l’associazione donatori midollo osseo: “Informatevi su come diventare donatori… è una cosa così bella che potete fare per voi stessi ma anche per gli altri, mi raccomando diventate donatori”.

Stefano Mauri