Emma Marrone: “La vita con me si è divertita. Sono cambiata ora mi sento in uno stato di grazia”. Ed è arrivato ‘Souvenir’

In occasione dell’uscita del nuovo album, ‘Souvenir’, Emma Marrone, in tour promozionale è stata ospite di Deejay Chiama Italia, il programma di Radio DEEJAY in onda ogni mattina feriale dalle 10 alle 12. Con Linus e Nicola Savino, la cantante ha appunto raccontato il suo ultimo lavoro discografico, uscito a ottobre. Ecco parte dell’intervento: “Ho fatto un grande lavoro su me stessa. La vita con me si è divertita, erano anni che mi portavo dietro una rabbia nei suoi confronti, poi l’ultima botta finale della morte di papà… Però mi sono riappacificata. Ho pensato ok, va bene, è andata così. Mi sono un po’ calmata e l’ho trasferito nelle canzoni. Ora la mia voce è più dolce, più sottile, non sono sempre lì a dover combattere e mostrare. Mi sento in uno stato di grazia”.

In ‘Souvenir’ figura anche un featuring importante con Lazza. Ricordate? I due erano saliti insieme sul palco del Festival di Sanremo 2023 per duettare La fine di Nesli nella serata delle cover. In seguito, poi, è nato il featuring su ‘Amore cane’. Ecco come è nata la sinergia:“È partita da un ascolto in macchina. Prima di Sanremo, noi facevamo sempre le prove qui a Milano. Era gennaio. Lui faceva ascoltare dei brani a me. In realtà ‘Amore cane’ non nasce come un feat, era un mio brano, lo avevo scritto per me. Lui l’ha ascoltata e ha detto: Zia, questa te la featto io. Sono contenta quando Annalisa, Elodie e Alessandra Amoroso spaccano e stanno in vetta alle classifiche. È una cosa bella per le donne, ma anche per il pop in generale. È come se il vento stesse cambiando”.

