Emma Marrone e Tony Effe, meritatissimo ‘Doppio Platino’ per ‘Taxi sulla luna’

Per tutta l’estate abbiamo cantato e ballato il pezzone, squarciante, fuori dal coro, bello e azzeccato ‘Taxi sulla luna’ di Tony Effe con Emma Marrone. Ricordate? Ebbene, la canzone, non solo fa ancora sangue, ma meritatamente è ‘Doppio Disco di Platino’ ed è inserita nel nuovo album ‘Souvenir’ di Emma, lavoro discografico questo, uscito venerdì scorso e già gettonatissimo: Chapeau!

Intanto, domenica scorsa, dopo aver giudicato i cantanti di quest’anno, Emma: ispiratissima, magica, bellissima, in gran forma, travolgente… ad ‘Amici 2023’ ha cantato ‘Iniziamo dalla fine’ e ha emozionato e commosso davvero tutti. La cantante si è scatenata ‘a casa sua’ e si è esibita in mezzo ai banchi della nuova classe del talent. Lunedì scorso, in quel di Radio Italia Live, l’artista salentina, in tour per promuovere ‘Souvenir’ ha parlato al cuore, come al solito, regalando spunti preziosi: “L’idea di portare, tra la gente, le mie nuove canzoni, mi è venuta dopo una serata in un miniclub di Roma. Io mi sono buttata e ho fatto un po’ di cover. La sensazione di stare in un palco così intimo mi ha fatto divertire molto. Anche le persone hanno cambiato percezione nei miei confronti. Io mi voglio solo divertire: volevo partire subito dopo l’uscita del disco, in piccoli posti. Questo disco sarà legittimato e capito al 100% solo quando lo canterò dal vivo. Quindi venite in tour”.

Ah… dopo aver applaudito Emma, alla sua ultima apparizione all’Ariston, nel febbraio 2022, quando cantò Ogni volta è così, sarebbe bello rivedere l’artista salentina in gara (o come superospite) al Festival di Sanremo 2024, no?

Stefano Mauri