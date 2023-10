Ma che male c’è se uno vuol spendere 150 sperando di incontrare Chiara Ferragni?

Spendere 150 euro e sperare di incontrare Chiara Ferragni? L’annuncio social dell’influencer ha scatenato una discussione online che pare non finire. Alcuni ritengono che la decisione della Ferragni sia insensibile, soprattutto in un periodo difficile come questo quando molte famiglie non possono permettersi tale spesa. Per gli altri senza questa operazione di marketing l’opportunità di incontrare l’influencer resterebbe legata alla speranza di incrociarla casualmente in città e dunque….



Ah per la cronaca, l’incontro dei fortunati (deciderà poi un sorteggio?) con l’influencer di Cremona si terrà a novembre a Roma, in occasione dell’inaugurazione del nuovo store della Ferragni nella Capitale? Ma che c’è di male se, spendendo i propri soldi, si spera di imbattersi nella bella, brava, invidiata e lanciata Chiara Ferragni? Ah avete visto come sono belle e sensualmagiche, ovviamente perché indossate da lei, le foto dell’imprenditrice digitale con la canotta riportante la scritta in inglese: ringrazio Gesù per per essere una sexy ragazza del Toro, inteso come segno zodiacale?

Stefano Mauri