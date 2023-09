Chiara Ferragni ed Elodie insieme per una domenica tipica da Milano Fashion Week

Chiara Ferragni, nella domenica appena trascorsa, alla Milano Fashion Week ha pure regalato sorprese, presenziando al debutto di The Attico, il brand lanciato nel 2016 da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini: lo show si è tenuto in strada in via Guerrazzi con gli ospiti seduti su dei sofà allestiti sul bordo dei marciapiedi. Tra loro c’erano anche Chiara da Cremona ed Elodie: bellissime, super glamour, audaci con due dei look che hanno sfilato sul catwalk.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni ed Elodie trascorrono insieme tempo all’insegna del glamour, anzi, proprio qualche settimana fa avevano organizzato una cena tutta al femminile con Diletta Leotta. E ora si sono rincontrate alla sfilata di The Attico, dando l’ennesima prova di essere delle vere e proprie icone fashion. Il dettaglio che le ha accomunate? Hanno indossato entrambe in anteprima dei look della collezione Primavera/Estate 2024.

Nei giorni scorsi intanto è uscito A fari spenti, il nuovo singolo di Elodie scritto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione. Dopo diverse hit da club, la cantante romana prosegue la sperimentazione nel mondo della dance pop. Senza fiato e da urlo il video, con la cantante che appare solo, udite, udite … vestita dalle lenti azzurre sugli occhi.

Stefano Mauri