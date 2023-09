Chiara Ferragni porta Paloma in clima Milano Fashion Week

Sono stati mesi duri per Chiara Ferragni da quado ha perso la sua amata Matilda, la cagnolina che la accompagnava da oltre 10 anni. “La Mati”, come erano soliti chiamarla, era con lei ad ogni step della sua vita: da quando ha aperto il suo primo blog, The Blonde Salad, a quando Fedez le fece la proposta di matrimonio, per arrivare poi alla nascita di Leone e Vittoria.

Eh già, Matilda, la cagnolina che la accompagnava da oltre 10 anni. “La Mati”, come erano soliti chiamarla, era con lei ad ogni step della sua vita: da quando ha aperto il suo primo blog, The Blonde Salad, a quando Fedez le fece la proposta di matrimonio, per arrivare poi alla nascita di Leone e Vittoria.



Ebbene nei giorni scorsi a far compagnia ai Ferragnez, tra le altre cose prossimi a trasferirsi nel nuovo appartamento milanese, è arrivata Paloma, la nuova compagnia a 4 zampe della famiglia più social del mondo. E Paloma, in piena atmosfera Milano Fashion Week, è stata fotografata con Chiara Ferragni da Cremona, in clima settimana della moda.

Stefano Mauri