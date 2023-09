Elodie col suo nuovo pezzo, sensualpopdance ‘A fari spenti’, accende emozioni

Elodie ha lanciato il suo nuovo singolo “A Fari Spenti”, nel teaser, pubblicato sui social, la cantante ha sorpreso e deliziato i fan con un cambio di colore chiaro, dei suoi occhi sensuali, che le dona moltissimo. Il brano è stato scritto da Elisa con Marz & Zef, che ne hanno curato anche la produzione e segna la volontà dell’artista, dopo diverse hit da club, di proseguire la sperimentazione nel mondo del dance pop. La scrittura del brano fotografa l’evanescenza di momenti che hanno composto un rapporto. Ah … non è la prima volta Elisa scrive per Elodie.

Lo ha già fatto per “Bagno a Mezzanotte” e per “Proiettili”, il brano che ha accompagnato l’esordio cinematografico di Elodie alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con “Ti mangio il cuore”.

Dopo il successo dello show evento sold out al Mediolanum Forum di Milano, la prima volta dell’artista in un palazzetto, Elodie tornerà sul palco in autunno con il tour ‘Elodie Show 2023’, prodotto da Vivo Concerti. La tournée nei palazzetti inizierà al Palapartenope di Napoli venerdì 17 e sabato 18 (sold out) novembre, proseguirà al Mediolanum Forum a Milano lunedì 20 e martedì 21 (sold out) novembre e a Roma il 25 (sold out) e 26 novembre al Palazzo dello Sport, concludendosi il 5 dicembre al Mandela Forum a Firenze.

Bella, sexy, sensuale, PopDance… Elodie, nel video musicale della sua nuova hit, letteralmente, come mamma la fatta, coperta solo per evitare censure, appassionatamente spacca unendo, in un ballo audace, bellezza, bravura, mistero e sensualmagia.

Stefano Mauri