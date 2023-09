L’influencer e stilista Veronica Ferraro alla Milano Fashion Week col compositore Davide Simonetta, suo futuro marito

Imprenditrice digitale di successo, amante della moda e dei gioielli e appassionata, originale stilista della sua etichetta Not After Ten, Veronica Ferraro, futura sposa di Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco: ‘Artigiano della Musica’, autore, compositore, produttore musicale, nei mesi scorsi, in un’intervista alla versione On Line del quotidiano Il Messaggero, ecco si è raccontata senza filtri, parlando della sua carriera di influencer fra gli hater, l’amica del cuore Chiara Ferragni e l’evoluzione dei social.

Eccone una parte: “Difficile parlare del nostro futuro, non c’è stato nessuno prima di noi. Sicuramente le figure degli influencer non spariranno, si evolveranno con altri linguaggi, così come le piattaforme social. Ho iniziato questo lavoro nel 2009 con i primi social network come Duepuntozero e Flickr e nel 2010 ho aperto The fashion fruit, un blog di moda dove condividevo le mie esperienze giornaliere e i miei appunti sulle ultime tendenze. Nel 2012 è arrivato Instagram: posso definirmi una pioniera in questo campo.

Che rapporto ha con la moda?

Per me è un po’ una mania. Sono convinta che ogni lavoro funzioni bene se c’è un pizzico di ossessione e sono arrivata fin qui grazie anche a questa. Mi cambio d’abito tre volte al giorno: la mattina mi piace fare sport, parto da casa con outfit da palestra. Dopo mi cambio in base a quello che devo fare, che siano contenuti per il mio lavoro, appuntamenti o un pranzo con le amiche e poi c’è il look serale, anche se ultimamente mi piace molto stare a casa con il mio fidanzato che fa il produttore musicale.

Lei e Chiara Ferragni siete amiche da molti anni e condividete lavoro e tempo libero. Come vi siete conosciute?

All’università. A Chiara piaceva una mia collana e siamo diventate inseparabili fin da subito. Il bello di Chiara è che riesce sempre a dividere il suo tempo in maniera equa senza dimenticarsi mai di nessuno, soprattutto gli amici che conosce da una vita”.

Ebbene, addetta ai lavori sul pezzo e competente, Veronica Ferraro è ovviamente tra le protagoniste della Milano Fashion Week in corso. E mercoledì sera, proprio col suo compagno (e futuro marito) Davide Simonetta, ha presenziato a vari eventi, compresa la sfilata Cavalli.

