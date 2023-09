Chiara Ferragni in Svizzera per il weekend, ma con lo speciale ‘The Ferragnez’ è sempre tempo di Sanremo

Chiara Ferragni ha passato, con amici e colleghe, un bellissimo, tra sport e relax, weekend in Svizzera, intanto, fa sempre parlare, l’ultimo episodio della seconda stagione di The Ferragnez, vale a dire. quello dedicato a Sanremo.

Lo speciale festivaliero di Chiara da Cremona e Fedez, beh è dedicato pure alla crisi, che è scoppiata dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical, ha rivelato i retroscena di ciò che è accaduto dietro alle telecamere sanremesi, ha lasciato dubbi e domande tra i loro follower. A confermarlo sono i tanti commenti accumulatisi sotto al post Instagram, nel quale la Ferragni ha annunciato l’uscita dell’episodio The Ferragnez: Sanremo Special su Prime Video.

Per molti la puntata speciale non ha svelato niente di più di quanto si era già visto al Festival o saputo da voci di corridoio e così sono piovute le critiche. “Perdonatemi: non è stato detto nulla. Secondo il mio parere si è semplicemente rivista la puntata di Sanremo”, ha scritto un’utente commentando il contenuto dell’episodio, mentre un’altra si accodava: “Una puntata incentrata esclusivamente su di te. Sicuramente Fedez ha sbagliato, ma non avete svelato proprio niente”.

Ebbene, a spingere l’influencer a fare una precisazione sulla puntata televisiva festivaliera, con lei e il marito protagonisti, come rivelato dalla versione on line de Il Giornale, beh è stato il commento di una utente, che si è rivolta direttamente a Chiara Ferragni: “Avrei voluto vedere come vi siete poi chiariti e se Fedez ha veramente capito”.

Ecco la risposta della Regina della Moda… “Per quello ci sono voluti mesi, è stato un lavoro lungo e non c’è sempre (giustamente) la serie a seguirci”, ha puntualizzato Chiara Ferragni, aggiungendo che lei e Fedez sono una coppia come le altre: “Anche noi viviamo periodi di down e di crisi, siamo reali ed emotivi come tutti quanti”. Insomma, il vero chiarimento tra i Ferragnez c’è stato sì, ma lontano dalle telecamere.

