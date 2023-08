Ma Emma Marrone sarà pur libera di prendere il sole come le pare? Intanto, da sola e con Tony Effe ci fa ancora cantare e ballare

Emma Marrone ha quindi pubblicato (e foto bellissime, non date retta ai rosiconi) un post Instagram in cui mostra la sua abbronzatura in bikini verde col seguente commento: “Baciata dal sole (forse troppo)”, dato che praticamente si è quasi scottata e, infatti, il segno lasciato dal costume evidenzia i rossori sulla sua pelle. A disturbare però la serie di immagini simpatiche della cantante, alcuni commenti degli hater, dei Leoni da tastiera, che hanno scritto, non capendo nulla: “Un costume intero forse a questa età sarebbe meglio…”. Emma giustamente non ha prestato minimamente attenzione al commento lasciato sotto alle foto, anche perché, proprio negli ultimi tempi, è stata vittima più volte di bodyshaming. In quel frangente, a difendere la cantante erano intervenuti vari vip tra cui, anche, Manila Nazzaro che aveva evidenziato come sarebbe giusto togliere i social a certe persone.

Ergo: lasciate prendere il sole a Emma in santa pace in bikini o come meglio crede. Capito?

Possibile che una bellissima ragazza, una delle artiste più straordinarie e complete d’Italia, una grande protagonista di quest’estate (balliamo e cantiamo con le sue canzoni) in musica con le canzoni ‘Mezzo Mondo’ e ‘Taxi sulla luna’, in coppia con Tony Effe, non è libera di fare ciò che preferisce? Ah … come siamo messi male.

Stefano Mauri