Bianca Balti da Lodi: nuda, vestita solo con una borsa è Bellezza che incanta

La super modella Bianca Balti, lo scorso mese di giugno (ma la fotografia è sempre sensualmagica) si è mostrata quasi completamente nuda sul suo profilo Instagram che conta quasi un milione e mezzo di follower. Bianca Balti ha compiuto da poco 39 anni, ma il suo fisico sembra non mostrare affatto gli effetti del tempo che passa, anzi. Dopo essere stata a Capri per registrare la nuova campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana insieme al modello David Gandy, la modella è tornata in America per passare alcuni giorni con sua figlia minore, Mia.

Quella di Bianca Balti è una vita molto impegnativa, che si divide tra America, Italia e Francia, tra lavoro e affetti, ma la modella sta riuscendo a trovare, finalmente, un equilibrio, nonostante il passato turbolento.

Ricordate? Lo scorso dicembre Bianca si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva a causa di una mutazione genetica che la predispone allo sviluppo del cancro a seno e ovaie. Una scelta maturata dopo che alla modella, mamma di Matilde, 15 anni, e Mia, 7, è stata diagnosticato il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie. “Non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla”, aveva spiegato. Superato l’intervento e il post operatorio, Balti, coraggiosamente, si mostrò con le cicatrici della mastectomia: “Nuovo anno, nuova me”… aveva scritto. E’ Bellezza vera, Bianca da Lodi.

Stefano Mauri