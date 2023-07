Ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati, oppure no? Mah …

Ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono ancora insieme, oppure, si lasciati o hanno soltanto preso una pausa di riflessione? Mah… intanto Belen, via Instagram, in una fotografia è apparsa seduta tra cespugli e foglie in costume color carne, tanto da sembrare nuda. In un altro scarso è apparsa invece molto criptica: si vedono, sfumati, due giovani innamorati che si baciano. L’immagine è molto, molto sfocata e non si riesce a capire se di fronte a Belen Rodriguez, ci sia Stefano De Martino o meno.

Intanto, dopo essere stata avvistata in una pasticceria nel Bresciano, precisamente a Sellero, in una meta montana, lontana dal caos, la showgirl argentina posta foto, dipinge, si gode le passeggiate in mezzo alla natura, riflette, e, via social ha scritto quanto segue “E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre. Il sesto senso delle donne”. Ecco, a chi si riferiva, con questo scritto, la bellissima Belen?

