Belen Rodriguez? Che ci faceva in una pasticceria di Sellero, nel Bresciano, in questo strano mese di luglio?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sempre più distanti? Mah… In alcuni post circolati sul web si vede lui in Sardegna e lei a Brescia. De Martino, dopo un anno intenso dal punto di vista lavorativo si sta godendo le meritate vacanze, e dopo un soggiorno a Parigi con Santiago, ora si trova in Sardegna, come ha mostrato lui stesso nelle storie. Proprio sull’Isola è stato immortalato in un noto locale, dove però pare fosse solo. Sola anche Belen, nella zona del bresciano, dove però sembra abiti un suo amico di nome Elio. L’intreccio è servito.

Grande è stata intanto l’emozione a Sellero, nel Bresciano, per l’arrivo, più inaspettato che mai, di Belén Rodríguez alla Pasticceria Bontempi, nota in tutta la valle per la prelibatezza delle sue creazioni.



Sellero, 1.390 anime nel cuore della Valcamonica, non è propriamente solita per le visite di vip di questo calibro e la presenza della showgirl ha fatto comprensibilmente scalpore, sebbene il suo debutto nella televisione italiana ha avuto un’impronta camuna: risale infatti al novembre 2006, quando è stata ospite dei programmi televisivi di TeleBoario.

Naturalmente, non potevano mancare i selfie con i titolari e i clienti, a cui lei si è concessa con semplicità e il suo bellissimo sorriso. Chissà dov’era diretta la diva Belen Rodriguez? Ma soprattutto che ci faceva in una pasticceria di Sellero, la showgirl in un fresco venerdì di fine luglio?

Stefano Mauri