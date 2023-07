Chiara Ferragni e Veronica Ferraro in rosso, le più sensuali di questo primo scorcio estivo

Chiara Ferragni, sempre in tour è già rientrata a Milano dopo le sfilate Haute Couture. A Parigi, dove ospite della sfilata di Schiaparelli ha stupito tutto con un abito dal seno a punta, per poi tornare agli abiti ‘naked‘ con un top dipinto d’oro che simula le forme femminili. Giusto il tempo di una breve sosta a casa e via, è ripartita con gli impegni ufficiali: la festa per i 160 anni di Martini dove ha sfoggiato l’abito più sensuale dell’estate.

Chiara da Cremona è infatti la nuova testimonial di Martini, il famoso vermouth italiano inventato nel 1863 che ha rivoluzionato l’aperitivo ed è diventato uno dei simboli dello stile italiano nel mondo. Per festeggiare i 160 anni della sua famosa storia, Martini ha organizzato una festa a Milano con dj-set e super ospiti, dove si è esibito anche Tananai. Non poteva mancare anche la nuova testimonial, che ha fatto il suo ingresso in uno slip dress con le spalline sottili e inserti in pizzo. Colore? Ovviamente rosso, in omaggio al brand con un lungo abito sottoveste – uno dei modelli più glamour della stagione – color rosso lacca. L’abito era impreziosito da inserti in pizzo floreale sul seno e spalline sottili che aumentavano l’effetto ‘lingerie’ e si apriva in una scollatura nuda sulla schiena.

Andiamo un attimo virtualmente indietro nel tempo, precisamente alla metà dello scorso mese di giugno, quando Veronica Ferraro, amica – collega della Ferragni (e compagna dell’autore, produttore e arrangiatore Davide Simonetta) caratterizzò il red carpet della sfilata di Luisaviaroma in un abito rosso in rete firmato Ferragamo: il look è già di tendenza per l’estate 2023, e insieme all’outfit di Chiara Ferragni for Martini, semplicemente è tanto pazzesco, quanto sensuale.

Via social tra l’altro, Veronica è seguitissima e regala spesso consigli su come truccarsi, pettinarsi e … vestirsi, molto apprezzati dalle ragazze.

Gettonatissimo infine è Il contouring: tecnica da utilizzare per scolpire zigomi e naso, giovando con luci e ombre, applicato pure sulle labbra per rimpomparle e ingrandirle, come continua a la Regina della moda Chiara Ferragni.

Stefano Mauri